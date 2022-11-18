Футболист «Сочи» рассказал об уходе Гаранина: «Объявили, что до конца зимы нас тренирует Точилин»

Полузащитник «Сочи» Кирилл Ушатов рассказал, как команде сообщили об уходе главного тренера Вадима Гаранина.

— Официально об отставке Гаранина не сообщалось, но твой одноклубник признался, что вам сказали: команду принимает Точилин. Как это было?

— Собрали на следующий день после игры с «Уралом». Про Гаранина ничего не говорили, просто объявили: до конца зимы вас будет тренировать Точилин. При этом абсолютно уверен, что мы еще увидим Гаранина в РПЛ, — сказал Ушаков Sport24.

В среду, 2 ноября появилась информация о том, что Гаранин отправлен в отставку, однако позднее президент клуба Борис Ротенберг опроверг эти данные.

Гаранин работает в «Сочи» с июня 2022 года, он пришел в команду после ухода Владимира Федотова в ЦСКА.