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Футболист «Сочи» рассказал об уходе Гаранина: «Объявили, что до конца зимы нас тренирует Точилин»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Сочи» Кирилл Ушатов рассказал, как команде сообщили об уходе главного тренера Вадима Гаранина.

— Официально об отставке Гаранина не сообщалось, но твой одноклубник признался, что вам сказали: команду принимает Точилин. Как это было?

— Собрали на следующий день после игры с «Уралом». Про Гаранина ничего не говорили, просто объявили: до конца зимы вас будет тренировать Точилин. При этом абсолютно уверен, что мы еще увидим Гаранина в РПЛ, — сказал Ушаков Sport24.

В среду, 2 ноября появилась информация о том, что Гаранин отправлен в отставку, однако позднее президент клуба Борис Ротенберг опроверг эти данные.

Гаранин работает в «Сочи» с июня 2022 года, он пришел в команду после ухода Владимира Федотова в ЦСКА.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-18-futbolist-sochi-ushatov-ob-ukhode-garanina-nas-sobrali-i-prosto-obyavili-do-kontsa-zimy-vas-treniruyet-tochilin
ФК Сочи
Вадим Гаранин
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3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
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 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
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 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
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 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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