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Сегодня, 21:34

Источник: «Индепендьенте» сделал ЦСКА предложение о трансфере Гайча

Иван Шитик
Корреспондент
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Адольфо Гайч.
Фото ПФК ЦСКА.

«Индепендьенте» хочет подписать форварда ЦСКА Адольфо Гайча, пишет журналист Сесар Луис Мерло.

Аргентинский клуб отправил красно-синим официальное предложение об аренде на год с опцией выкупа 50% прав на игрока.

В настоящее время руководство «Индепендьенте» ждет ответа от представителей российской команды.

В нынешнем сезоне в активе форварда 11 матчей за москвичей во всех турнирах, два забитых гола и две результативных передачи. Его контракт с ЦСКА действует до лета 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Гайча в 2,5 миллиона евро.

Адольфо Гайч
ФК Индепендьенте (Авельянеда)
ФК ЦСКА (Москва)
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3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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