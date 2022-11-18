Источник: «Индепендьенте» сделал ЦСКА предложение о трансфере Гайча

«Индепендьенте» хочет подписать форварда ЦСКА Адольфо Гайча, пишет журналист Сесар Луис Мерло.

Аргентинский клуб отправил красно-синим официальное предложение об аренде на год с опцией выкупа 50% прав на игрока.

В настоящее время руководство «Индепендьенте» ждет ответа от представителей российской команды.

В нынешнем сезоне в активе форварда 11 матчей за москвичей во всех турнирах, два забитых гола и две результативных передачи. Его контракт с ЦСКА действует до лета 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Гайча в 2,5 миллиона евро.