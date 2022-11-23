Кравцов : «Последний раз видел Гаранина в «Сочи»

Полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов прокомментировал «СЭ» слухи о возможной смене главного тренера команды.

Во вторник сочинцы победили «Торпедо» в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России (1:1, по пен. 4:2).

— Бердыев станет новым главным тренером «Сочи»?

— Не знаю, это слухи.

— Когда последний раз видели Гаранина?

— С тренерским составом все хорошо. Видел Гаранина в «Сочи».

— Когда это было?

— Без комментариев.

— Была информация, что некоторые игроки влияют на выбор тренера.

— Не знаю ничего.

— Как вы воспринимаете то, что происходит вокруг «Сочи»?

— Победы у нас, вчера тоже победа. Работаем. Все в обычном режиме.

В среду, 2 ноября, появилась информация о том, что главный тренер «Сочи» Вадим Гаранин отправлен в отставку. Официально о его уходе до сих пор не было объявлено.

51-летний Гаранин работает в «Сочи» с июня 2022 года, он пришел в команду после ухода Владимира Федотова в ЦСКА.

19 ноября появилась информация о том, что Бердыев может возглавить «Сочи».