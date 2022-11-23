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Сегодня, 09:00

Якубович призвал футболистов сборной России уходить из спорта

Микеле Антонов
Корреспондент
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Известный телеведущий Леонид Якубович в разговоре с «СЭ» оценил итоги ноябрьских товарищеских матчей для сборной России по футболу.

«Видел матчи сборной России. Как я могу к ним относиться? Играть надо все время. Это профессия. Этим надо заниматься не для того, чтобы быть первыми, а быть лучшими. Все это — зрелище, которое доставляет удовольствие зрителям. Надо делать все, чтобы эти зрители получали удовольствие. А если они не получают удовольствие, надо уходить из спорта.

— Раньше мы играли с топовыми европейскими сборными, а сейчас не можем обыграть Узбекистан и Таджикистан.

— Вы сами на этот вопрос отвечаете. Мы перестаем получать удовольствие, потому что они тяжело работают. Это спортивный театр, надо быть актером! Актер не может быть плохим, он может быть хорошим. И спортсмен такого уровня не может быть плохим. Значит, надо уходить!" - сказал Якубович «СЭ».

Сборная России в товарищеских матчах в ноябре сыграла с Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

Сборная России по футболу
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