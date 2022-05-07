Мелкадзе оценил свою игру в матче против ЦСКА

Полузащитник «Сочи» Георгий Мелкадзе оценил свою игру в матче против ЦСКА в 28-м туре Тинькофф РПЛ (1:0).

25-летний полузащитник вышел на поле на 27-й минуте встречи и был заменен на 84-й минуте.

— Вышли на замену вместо Попова. По-моему, даже размяться не успели.

— Такое тоже бывает в футболе, но ничего, походу игры размялся.

— Как оцениваете сегодня свою игру? Были активны, но не получилось забить.

— Не всегда получается забить, когда играешь против такой сильной команды. Из 10 баллов оценю свою игру на 7, может, 7,5.

— Вы говорите с сильной командой, но со стороны показалось, что ЦСКА сегодня совсем несильный в отличие от «Сочи». Вам так не показалось?

— Мне так не показалось. Счет говорит сам за себя. Если бы мы были на голову сильней, счет был бы более крупным.

«Сочи» одержал третью победу подряд и набрал 52 очка. Команда Владимира Федотова догнала идущее вторым «Динамо».