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Мелкадзе оценил свою игру в матче против ЦСКА

Сергей Федоров
Корреспондент
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Полузащитник «Сочи» Георгий Мелкадзе оценил свою игру в матче против ЦСКА в 28-м туре Тинькофф РПЛ (1:0).

25-летний полузащитник вышел на поле на 27-й минуте встречи и был заменен на 84-й минуте.

— Вышли на замену вместо Попова. По-моему, даже размяться не успели.

— Такое тоже бывает в футболе, но ничего, походу игры размялся.

— Как оцениваете сегодня свою игру? Были активны, но не получилось забить.

— Не всегда получается забить, когда играешь против такой сильной команды. Из 10 баллов оценю свою игру на 7, может, 7,5.

— Вы говорите с сильной командой, но со стороны показалось, что ЦСКА сегодня совсем несильный в отличие от «Сочи». Вам так не показалось?

— Мне так не показалось. Счет говорит сам за себя. Если бы мы были на голову сильней, счет был бы более крупным.

«Сочи» одержал третью победу подряд и набрал 52 очка. Команда Владимира Федотова догнала идущее вторым «Динамо».

(Дмитрий Барулев)

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Ливерпуль 0
Тоттенхэм Хотспур 0
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ТБ 2.5

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1.52

Обе забьют - да

26%

1.69

ИТБ2 (0.5)

16%

1.52
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Атлетико
Реал

Обе забьют - да

31%

1.84

П1

20%

2.08

Х2

15%

1.80
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 0
Сочи 1
Матч завершен

Х2

30%

1.70

ТБ 2.5

10%

1.90

Обе забьют - да

40%

1.74
Георгий Мелкадзе
ФК Сочи
ФК ЦСКА (Москва)
1
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
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 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
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 Химки 28 6 11 11 31-44 29
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 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
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