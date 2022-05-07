Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал выездную победу над ЦСКА в 28-м туре Тинькофф РПЛ (1:0).

«Все видно. Сегодня мы сильнее. Еще два тура, чемпионат продолжается. Для нас важна оценка, что даже болельщики ЦСКА говорят о прогрессе нашей команды. А так, все парни показали характер», — рассказал Рубашко.

«Сочи» одержал третью победу подряд и набрал 52 очка. Команда Владимира Федотова догнала идущее вторым «Динамо».

ЦСКА остался на четвертом месте (47) очков, но красно-синих может обойти «Краснодар», который имеет матч в запасе (45 очков).

В следующем туре чемпионата России «Сочи» сыграет с «Нижним Новгородом» 13 мая.

(Дмитрий Барулев)