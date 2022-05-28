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Полузащитник «СКА-Хабаровск» о конфликте с Юраном: «Он должен следить за своими словами»

Полузащитник «СКА-Хабаровск» рассказал о конфликте с тренером «Химок» Юраном
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Полузащитник «СКА-Хабаровск» Ираклий Квеквескири дал комментарий по итогам ответного стыкового матча против «Химок» (0:3).

«Не знаю, что случилось. Полное опустошение. Никакой агрессии не было у нас в атаке. Думаю, проиграли психологически. Неплохо контролировали мяч, но второй гол нас просто прибил. Такие глупые ошибки нельзя допускать.

На матч жизни так нельзя выходить. Здесь надо убиваться полностью, а не допускать такие ошибки. На 6-й минуте уже пенальти, был или не был даже не знаю, его уже поставили. Все понимаем, что ВАР отслеживает любое касание, но сегодня все смотрели только в одну сторону. А толчок руками от «Химок» даже не посмотрели. Но они так посчитали, это их дело, ничего не сделаешь.

Мне без разницы, что играли против Юрана. Он посчитал, что мы недостойны его задач и ушел. Это его жизнь. Ничего особенного.

Почему я кричал что-то в адрес тренера после матча? Он с бровки много болтал в мою сторону. Это все останется на поле. Просто он должен следить за своими словами. Я кричал не в его адрес, а просто вслух. Он выиграл, будет теперь на коне всем давать комментарии, что он красавец. Удачи ему», — заявил игрок.

В первой игре «Химки» на выезде проиграли со счетом 0:1. Однако по сумме двух встреч клуб сохранил прописку в РПЛ и выступит в сезоне-2022/23.

Сергей Юран
ФК СКА-Хабаровск
ФК Химки
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