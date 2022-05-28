Нападающий «СКА-Хабаровск»: «Год шли к этому, жили премьер-лигой и так случилось, что не сумели порадовать болельщиков»

Нападающий «СКА-Хабаровск» Давид Караев подвел итоги ответного стыкового матча против «Химок» (0:3).

— Неудачный итог. Что случилось?

— Не знаю. Готовились к этим двум матчам. В первом матче нужно было больше использовать своих моментов, но мы их не реализовали. Что касается второй игры, не знаю. Не сказать, что мы были не настроены, мы выходили играть на победу. Сейчас не могу ничего сказать, сам в шоке. Мы год шли к этому, жили премьер-лигой и так случилось, что мы не сумели порадовать болельщиков. Надеюсь, Хабаровск добьется своего — команда хочет играть в премьер-лиге. Что не получилось, не знаю. Тяжело говорить сейчас, эмоций нет, опустошение.

— «Химки» выглядели как команда, которая на две головы выше в этом матче?

— Я бы не сказал, что они выглядели на две головы сильнее. Наверно, этот вопрос надо задавать нам, спрашивать с себя, потому что допустили ошибки: что первый гол, что второй стандарт.

— Может, сказался долгий перелет?

— Нет, на это вообще не стоит ссылаться. Перелет здесь не при чем , потому что нужно было выходить на этот матч, как в последний раз.

— В раздевалке что друг другу сказали?

— Полное опустошение вообще, ребята не знают, что говорить, потому что у кого-то контракты закончились, у кого-то остались. Не знаю, что и как сейчас будет.

В первой игре «Химки» на выезде проиграли со счетом 0:1. Однако по сумме двух встреч клуб сохранил прописку в РПЛ и выступит в сезоне-2022/23.