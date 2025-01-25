Полузащитник «Рубина» Рахмоналиев перейдет в «Сабах» на правах аренды

Как стало известно «СЭ», полузащитник «Рубина» Умарали Рахмоналиев в ближайшее время перейдет в азербайджанский «Сабах».

Арендное соглашение будет рассчитано до конца календарного 2025 года.

В этом сезоне 21-летний Рахмоналиев провел 7 матчей и не отличился результативными действиями. Контракт футболиста с казанским клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро.