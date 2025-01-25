Селюк: «Думаю, что уже на следующей неделе Туфан Садыгов приступит к работе»

Известный агент Дмитрий Селюк в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение Головинского суда выпустить под залог поддерживающего «Химки» бизнесмена Туфана Садыгова.

«Еще есть процессуальные нормы, но я думаю, что они будут решены на следующей неделе. Но то, что суд принял такое решение — это супер: и для Туфана, и для «Химок», и футбола в принципе. Как я и сказал, думаю, что уже на следующей неделе Туфан Садыгов приступит к работе, в том числе и определенному руководству футбольным клубом «Химки», и тогда я с ним поговорю», — сказал Селюк «СЭ».

После 18 туров «Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ.

(Денис Сафронов)