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Полузащитник «Ростова» Миронов: «Не согласен с тем, что «Зенит» уже чемпион. Мы еще можем побороться»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Полузащитник «Ростова» Алексей Миронов рассчитывает, что его команда сможет побороться за чемпионство в этом сезоне.

«Конечно, я верю в то, что мы останемся в топ-3 по итогам сезона. Думаю, что «Ростов» даже может рассчитывать на чемпионскую гонку, потому что у нас организованная, крепкая и сплоченная команда. Мы сделаем все возможное, чтобы не упустить этот заряд. Не согласен с тем, что «Зенит» уже чемпион, пока слишком рано. «Ростов» еще может догнать их и бороться за трофей. Это вполне возможно», — приводит «РБ Спорт» слова Миронова.

После 17 туров чемпионата России-2022/23 «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице с 35 очками. Лидером является «Зенит» с 42 очками, на второй строчке — «Спартак» с 36 очками.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-mironov-ne-soglasen-s-tem-chto-zenit-uzhe-chempion-rostov-eshhe-mozhet-dognat-ih-i-borot-sya-za-trofej/
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

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Торпедо М

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