Полузащитник «Ростова» Миронов: «Не согласен с тем, что «Зенит» уже чемпион. Мы еще можем побороться»

Полузащитник «Ростова» Алексей Миронов рассчитывает, что его команда сможет побороться за чемпионство в этом сезоне.

«Конечно, я верю в то, что мы останемся в топ-3 по итогам сезона. Думаю, что «Ростов» даже может рассчитывать на чемпионскую гонку, потому что у нас организованная, крепкая и сплоченная команда. Мы сделаем все возможное, чтобы не упустить этот заряд. Не согласен с тем, что «Зенит» уже чемпион, пока слишком рано. «Ростов» еще может догнать их и бороться за трофей. Это вполне возможно», — приводит «РБ Спорт» слова Миронова.

После 17 туров чемпионата России-2022/23 «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице с 35 очками. Лидером является «Зенит» с 42 очками, на второй строчке — «Спартак» с 36 очками.