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Сегодня, 14:55

«Сан-Паулу» может выкупить Педриньо у «Локомотива» за 4 миллиона евро

Иван Торопцев
Корреспондент
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Педриньо.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Сан-Паулу» может выкупить арендованного у «Локомотива» нападающего Педриньо, сообщает Globo Esporte.

По данным источника, бразильский клуб может воспользоваться пунктом в соглашении и приобрести 23-летнего футболиста за 4 миллиона евро.

Педриньо перешел в «Локомотив» из «РБ Брагантино» в начале сентября нынешнего года. На его счету 4 гола и 1 результативная передача в 9 матчах за железнодорожников.

Футболист будет играть за «Сан-Паулу» на правах аренды из московского клуба с 1 января до конца 2023 года.

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Сан-Паулу
Педриньо
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