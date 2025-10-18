Ненад Сакич — об удалении Джику: «Пока ничего сказать не могу. В этой ситуации мы верим арбитру»

Тренер «Спартака» Ненад Сакич прокомментировал удаление защитника красно-белых Александера Джику в матче 12-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1). Джику покинул поле на 26-й минуте.

— Какая ваша оценка эпизода с удалением Джику?

— Что касается эпизода с Джику, то пока ничего сказать не могу. Не смотрел еще детально. В этой ситуации мы верим арбитру. Мог ли Джику сыграть лучше? Конечно, мог. Ву, который вышел вместо него, провел хороший матч. Он сыграл на высоте.

— Сергей Некрасов (генеральный директор клуба. — Прим. «СЭ») общался с командой уже?

— Естественно, он познакомился. Пообщался с ребятами в раздевалке сегодня после матча.

— Почему «Спартак» в этом сезоне не похож на себя образца осени прошлого года?

— Если вспомним, то начало прошлого сезона тоже было сложным. Потом мы набрали ход. Сейчас мы боремся. К сожалению, бывают такие игры как сегодня. Ты не можешь этого предсказать. Но мы видели, что команда билась. Да, все мы ошибаемся, есть ошибки. Но команда показала свои старания.