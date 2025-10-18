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18 октября 2025, 17:58

Ненад Сакич — об удалении Джику: «Пока ничего сказать не могу. В этой ситуации мы верим арбитру»

Александр Абустин
корреспондент

Тренер «Спартака» Ненад Сакич прокомментировал удаление защитника красно-белых Александера Джику в матче 12-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1). Джику покинул поле на 26-й минуте.

— Какая ваша оценка эпизода с удалением Джику?

— Что касается эпизода с Джику, то пока ничего сказать не могу. Не смотрел еще детально. В этой ситуации мы верим арбитру. Мог ли Джику сыграть лучше? Конечно, мог. Ву, который вышел вместо него, провел хороший матч. Он сыграл на высоте.

— Сергей Некрасов (генеральный директор клуба. — Прим. «СЭ») общался с командой уже?

— Естественно, он познакомился. Пообщался с ребятами в раздевалке сегодня после матча.

— Почему «Спартак» в этом сезоне не похож на себя образца осени прошлого года?

— Если вспомним, то начало прошлого сезона тоже было сложным. Потом мы набрали ход. Сейчас мы боремся. К сожалению, бывают такие игры как сегодня. Ты не можешь этого предсказать. Но мы видели, что команда билась. Да, все мы ошибаемся, есть ошибки. Но команда показала свои старания.

Полузащитник &laquo;Спартака&raquo; Эсекьель Барко (в&nbsp;центре) празднует гол в&nbsp;ворота &laquo;Ростова&raquo;.«Спартак» к 26-й минуте потерял двух центральных защитников и остался вдесятером. Игру с «Ростовом» спас шедевр Барко

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ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
Александер Джику
Ненад Сакич
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1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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 2
Педро
Педро

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 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
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Максим Савельев
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Оренбург

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