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20 марта, 23:40

Гаджи Гаджиев поделился мнением об атмосфере в «Рубине»

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Член технического комитета РФС Гаджи Гаджиев высказался о ситуации в «Рубине» после матча 22-го тура Тинькофф РПЛ с ЦСКА (6:1).

«Последние результаты — это свидетельства кризиса внутри команды, там есть проблемы. Какого они характера — тут мы только можем догадываться, может инсайды какие расскажут нам. Основа управления — это тренировочный процесс. Но нельзя сказать, что Леонид Викторович не может грамотно построить работу, допускает серьезные ошибки. Надо и на атмосферу смотреть.

Последнюю их встречу с ЦСКА не видел, а вот до этого в матче с «Ростовом» ребята бились до конца, там не было безразличия. Но и три удаления в двух встречах могут нам говорить о том, что есть в коллективе какая-то нервозность», — приводит слова Гаджиева Betonmobile.

После 22-го тура «Рубин» с 25 очками располагается на десятом месте.

Источник: https://betonmobile.ru/gadzhi-gadzhiev-poslednie-rezultatyi-eto-svidetelstva-krizisa-vnutri-rubina
Футбол
ФК Рубин (Казань)
Гаджи Гаджиев
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3
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 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
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