Нагорных не стал отвечать на вопрос о возможном назначении Галактионова на пост главного тренера «Локомотива»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных отказался комментировать возможное назначение Михаила Галактионова на пост главного тренера команды.

В пятницу, 11 ноября Галактионов объявил об уходе с поста главного тренера «Нижнего Новгорода», в котором работал с июня нынешнего года.

Ранее 38-летний специалист назывался главным кандидатом на пост наставника «Локомотива».

На данный момент московский клуб занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 13 очков.