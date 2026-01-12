Полузащитник «Пари НН» Калайда продолжит карьеру в «Торпедо»

«Пари НН» достиг договоренности о переходе полузащитника Дмитрия Калайды в «Торпедо» на условиях полноценного трансфера, сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

Отмечается, что «Пари НН» сохраняет право на проценты с будущей продажи игрока и получит бонусы в случае достижения черно-белыми турнирных результатов.

Калайда присоединился к нижегородскому клубу зимой 2024 года и провел за команды структуры «Пари НН» 18 матчей, забив 7 голов и отдав 1 результативную передачу. В сезоне-2024/25 футболист играл за «Амкар» на правах аренды.

«Торпедо» занимает 15-е место в турнирной таблице ФНЛ. Команда набрала 21 очко за 21 матч сезона-2025/26.