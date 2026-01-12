«Локомотив» возобновил переговоры с ЦСКА о трансфере Баринова

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов заявил, что железнодорожники возобновили переговоры с ЦСКА о переходе полузащитника Дмитрия Баринова.

«После прошедшего сегодня медицинского обследования команды «Локомотив», ПФК ЦСКА обратился с новым обращением о выкупе прав на футболиста Дмитрия Баринова, которое значительно превышает начальное предложение. В сложившейся ситуации «Локомотив» возобновил переговоры», — цитирует Ульянова пресс-служба клуба.

«Локомотив» принял решение не отправлять игрока на тренировочный сбор на момент переговоров.

12 января Баринов заявил, что знает об интересе ЦСКА. Отвечая на вопрос об отсутствии предложения «Локомотива» о продлении контракта, футболист заявил, что, видимо, не заслужил его.

В сезоне-2025/26 29-летний россиянин провел 24 матча во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 7 результативных передач. Летом 2026 года у полузащитника заканчивается контракт с «Локомотивом».