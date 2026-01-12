Бителло прилетит на сбор «Динамо» в ОАЭ из Бразилии

Полузащитник «Динамо» Бителло прибудет на тренировочный сбор в ОАЭ бело-голубых напрямую из Бразилии. После медосмотра в Москве 12 января команда отправится в Дубай.

«Полузащитник прилетит на сбор напрямую из Бразилии в рамках договоренности, достигнутой еще осенью (это связано с личными обстоятельствами), он не пропустит ни одной тренировки, а медосмотр пройдет в ОАЭ», — сообщает пресс-служба клуба.

В декабре сообщалось, что 26-летним бразильцем интересуются «Ботафого», «Фламенго» и «Крузейро».

Полузащитник в сезоне-2025/26 провел 23 матча во всех турнирах, забил пять голов и отдал четыре результативных передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Бителло в 12 миллионов евро.