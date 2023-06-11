Глушаков: «Пока не знаю, будет ли продлен контракт с «Пари НН»

Полузащитник «Пари НН» Денис Глушаков в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о продлении контракта с клубом.

«Честно, пока не знаю, будет ли продлен контракт с «Пари НН». Может быть, буду на МКС. Возможно, в «Броук Бойз», не знаю», — сказал Глушаков «СЭ».

36-летний полузащитник играет за «Пари НН» с февраля. Он сыграл за нижегородцев 9 матчей, отметившись голом.

Его контракт с клубом действует до 30 июня 2023 года.