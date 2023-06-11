Заварзин заявил, что Евсеев справился с задачей и оставил «Факел» в РПЛ

Бывший президент РПЛ Юрий Заварзин предположил, какие есть перспективы у главного тренера Вадима Евсеева.

«Евсеев справился с задачей и оставил «Факел» в РПЛ. Все тренеры хотят быть чемпионами. Лично я считаю, что Парфенов — самый перспективный тренер. Время покажет, где окажется Евсеев. Заслужил ли он повышения? Для того, чтобы он заслужил нужно создать условия. Если бы Евсеева поставили в «Зенит», он бы стал чемпионом. А если Вадима Валентиновича назначить в «Урал», то не станет. Тренерская судьба не всегда зависит от таланта, а от субъективных причин», — приводит слова Заварзина «РБ Спорт».

10 июня во втором стыковом матче «Факел» под руководством Евсеева обыграл «Енисей» со счетом 2:0 и остался в РПЛ.