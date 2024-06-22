Полузащитник «Ньюэллс Олд Бойз» Агирре может продолжить карьеру в России
Аргентинский полузащитник Брайан Агирре, выступающий на родине за клуб «Ньюэллс Олд Бойз», может продолжить карьеру в чемпионате России, сообщает Metaratings.
По информации издания, его кандидатура была предложена нескольким клубам Российской Премьер-Лиги, включая «Спартак».
Сам футболист готов рассматривать предложения о переходе в РПЛ. Он рассчитывает получить контракт на сумму около 2 миллионов евро в год.
21-летний Агирре выступал за молодежную сборную Аргентины, а на взрослом уровне — за «Ньюэллс Олд Бойз». С 2021 года он провел за клуб 53 матча и забил три мяча. Его контракт истекает в конце 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 7 миллионов евро.
Источник: Metaratings.ru
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