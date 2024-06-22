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Sport24: Волков прошел медосмотр и в воскресенье подпишет контракт с «Зенитом»

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Защитник «Краснодара» Сергей Волков уже успешно прошел медосмотр в Санкт-Петербурге и в воскресенье, 23 июня, подпишет контракт с «Зенитом», сообщает Sport24.

Сумма трансфера составит 7 миллионов евро. Со вторника футболист должен приступить к тренировкам с командой сергея семака.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» согласился продать Волкова «Зениту» в обмен на отказ сине-бело-голубых от выкупа полузащитника «Балтики» Данилы Козлова.

В сезоне-2023/24 защитник провел за «быков» 29 матчей, отдав 3 результативные передачи.

Сергей Волков. Скандал в «Краснодаре» — Волков переведен в дубль. История Игнатьева ничему не научила

Источник: Sport24
Сергей Волков (Краснодар)
ФК Зенит
ФК Краснодар
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