Головин о Батракове: «Он точно знает, что будет играть в РПЛ. Если хочет расти, надо уходить»

Полузащитник «Монако» Александр Головин дал совет хавбеку «Локомотива» Алексею Батракову.

«Сейчас, например, Леха точно знает, что он будет играть, что бы ни было. А в этой среде, здесь, он никогда не будет знать, выйдет он или не выйдет в следующую игру. Ему придется каждую тренировку доказывать, чтобы играть. И если он хочет этого, хочет расти в этих условиях, то по-любому надо уходить. А если ему комфортно в России — я с ним на эту тему не разговаривал, — то не проблема, пускай играет, как Акинфеев, чей пример мне очень нравится», — сказал 29-летний Головин в тревел-шоу FONtour в беседе с главным тренером «Шанхай Шэньхуа» Леонидом Слуцким и советником генерального директора «Зенита» по развитию молодежного футбола Владиславом Радимовым.

20-летний Батраков в сезоне-2025/26 в 23 матчах во всех турнирах забил 15 голов и сделал шесть результативных передач. Его контракт с «Локомотивом» действует до 30 июня 2029 года. В ноябре—декабре 2025 года полузащитник был признан лучшим игроком своей команды — в шести матчах он отметился тремя голами и двумя результативными передачами.