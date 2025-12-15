Кисляк положительно оценил первую часть сезона для ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк оценил первую часть сезона РПЛ для клуба.

«Наверное, если оценивать трезвой головой, то первая часть сезона получилась хорошей. Набрали 36 очков, мы близко к лидерам — это хорошо. Постараемся во второй части сезона чуть-чуть прибавить и уже показать иной футбол, иной результат. Надеюсь, получится. Я, думаю, можно оценить первую часть сезона положительно. Посмотрим, что будет в мае», — цитирует футболиста ТАСС.

После 18 туров артмейцы занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата России с 36 очками.

В сезоне-2025/26 на счету 20-летнего хавбека 27 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 5 голами и 5 результативными передачами.