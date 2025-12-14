Тарпищев считает, что легионеры «Спартака» не являются патриотами команды

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал «СЭ», кого считает лучшими игроками в нынешнем составе «Спартака».

«Зобнин — хороший. Когда Джикию не оставили, это была беда. Он цементировал команду, даже если не играл. Зобнин — такой же. Может, он не такая великая звезда, но своим личным примером он показывает, на него равняются, к нему тянутся. Неплох и Денисов, хотя играет с ошибками. Умяров вырос. Дмитриев — неплохой, нравится на сегодняшний день. Назову Зобнина, Умярова, Дмитриева. Легионеров не беру в расчет. Они же не патриоты команды. Такие люди, как Зобнин, ими являются, тренер не может сделать так, чтобы легионеры были патриотами», — сказал Тарпищев «СЭ».

После 18 туров чемпионата России-2025/26 «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице с 29 очками. В первом матче РПЛ после зимней паузы красно-белые сыграют на выезде с «Сочи».