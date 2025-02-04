Пьянич: «У меня есть опция продления контракта с ЦСКА. Посмотрим, что произойдет после сезона»

Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич ответил на вопрос по поводу своего будущего в московской команде.

— Твой контракт заканчивается в конце сезона. Планируешь остаться в ЦСКА?

— Да, у меня заканчивается контракт. У меня есть опция продления. Посмотрим, что произойдет после сезона. Сконцентрирован на игре за ЦСКА. После окончания сезона посмотрим. Моя задача помочь клубу, футболистам своим опытом, присутствием. Я счастлив, как все происходит сейчас. Счастлив в Москве, в ЦСКА. Посмотрим.

— Сейчас вы играли против чемпиона РПЛ, «Зенита». Как ты думаешь, остаются ли шансы у ЦСКА на победу в лиге?

— Наша задача — идти от игры к игре. Мы находимся в нескольких очках от них. «Зенит» очень хорошая команда. Они неспроста шесть раз подряд выигрывали РПЛ. Тяжелый соперник. У них есть качество. Вы могли это видеть на поле. Но опять же, идем от игры к игре. Многие команды будут соревноваться в борьбе за победу в РПЛ. Наша задача также выиграть Кубок России. Побеждать важно, это особенное чувство. ЦСКА должен бороться до конца в каждом турнире.

— Кубок важен больше, нежели чемпионат?

— Трофей есть трофей. Выиграть чемпионат или Кубок — особенный момент. Мы будем одинаково счастливы. Будучи ЦСКА, мы должны бороться до конца. Это должно быть у нас в голове. Думаю, у нас очень хорошая команда, амбициозные ребята. Хорошая ментальность. Но, наверное, иногда нам не хватает опыта.

Во вторник, 4 февраля, ЦСКА уступил «Зениту» в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ (2:2, пенальти 1:4).