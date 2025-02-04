Денис Глушаков назвал непонятной ситуацию с его уходом из «Химок»
Российский футболист Денис Глушаков прокомментировал уход из подмосковных «Химок».
«Пока сам не знаю точную ситуацию с «Химками», пообщаюсь с президентом клуба. Непонятная ситуация, пока без комментариев», — сказал Глушаков Odds.ru.
«Химки» объявили о расторжении контракта с 38-летним Глушаковым в субботу, 4 февраля. Хавбек выступал за подмосковную команду с июля прошлого года. В текущем сезоне полузащитник принял участие в восьми матчах и не отметился результативными действиями.
Источник: ODDS.ru
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