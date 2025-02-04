Денис Глушаков назвал непонятной ситуацию с его уходом из «Химок»

Российский футболист Денис Глушаков прокомментировал уход из подмосковных «Химок».

«Пока сам не знаю точную ситуацию с «Химками», пообщаюсь с президентом клуба. Непонятная ситуация, пока без комментариев», — сказал Глушаков Odds.ru.