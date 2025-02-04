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Сегодня, 22:24

Президент «Браги» отреагировал на информацию о присутствии Саласара на матче «Зенита»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Президент «Браги» Антонио Сальвадор в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о присутствии полузащитника Родриго Саласара на матче Winline Зимнего Кубка РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА.

«Не могу говорить об этом. Мы прокомментируем, когда все станет официальным. Если станет», — сказал Сальвадор «СЭ».

Ранее известный комментатор Георгий Черданцев сообщил: «Мы видели на трибунах человека, похожего на Саласара. Возможно, завтра мы услышим некоторую любопытную информацию о трансфере уругвайца из «Браги».

За два сезона в «Браге» Саласар провел 69 матчей, его контракт с португальским клубом рассчитан до 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 16 миллионов евро.

ФК Брага
ФК Зенит
Родриго Саласар
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«Брест» — «Реал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Болонья»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
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«Барселона» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Монако»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Слован»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Спарта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Милан»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
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Зенит – ЦСКА
 - : -
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Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
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