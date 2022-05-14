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Сегодня, 19:10

Тикнизян о ничьей с «Динамо»: «Сегодня был настоящий футбол без каких-либо автобусов»

Полузащитник «Локомотива» Тикнизян заявил, что ему понравилась игра в матче с «Динамо»
Георгий Скобликов
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Полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян прокомментировал ничью с «Динамо» (3:3) в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ.

«Хотелось бы поблагодарить наших болельщиков, стадион сегодня был забит как никогда. Каждый удачный момент сопровождался овациями. Думаю, это всю команду вдохновило, поэтому мы смогли отыграться. В самом конце еще не забили хороший момент, поэтому впечатления как у меня, так и у всей команды очень положительные. Сегодня был настоящий футбол без каких-либо автобусов. Мне кажется, в первом тайме мы были немного сонные, не хватало агрессии и динамики. Второй тайм уже отличался, мы взяли инициативу в свои руки. Просто медленно вкатывались в игру сегодня. Это дерби, последняя домашняя игра в этом сезоне. Тут слова не нужны, по нам было видно, что матч многое значит», — сказал Тикнизян.

Также футболист рассказал, как относится к тому, что часто получает красные карточки.

«Когда ты приходишь в новую команду, где на тебя возглашают большие надежды, у тебя большой груз ответственности. Происходит такой неудачный момент в карьере, это обескураживает. Где-то даже расстраивает. Но у меня не было выбора, кроме как взять себя в руки и выдать неплохую серию из двух матчей. У меня долг перед нашей трибуной. Я обязан в каждом матче выходить и делать что-то полезное. Слава богу, что последние две игры у меня получилось выделиться», — добавил Тикнизян.

«Локомотив» с 45 очками в 29 матчах занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. В заключительном, 30-м туре РПЛ команда сыграет с «Крыльями Советов».

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Челси 0
Ливерпуль 0
2-й тайм

ТБ 2.5

11%

1.93

Обе забьют - да

34%

1.79

П2

16%

2.13
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Зенит

П2

27%

1.84

ТБ 2.5

20%

1.58

Обе забьют - да

23%

1.57
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 3
Динамо 3
Матч завершен

Обе забьют - да

14%

1.76

П2

35%

2.00

15%

1.86
Наяир Тикнизян
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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Сочи – Н. Новгород
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14.05 14:00
Уфа – Арсенал
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14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 3 : 3
14.05 16:30
Ростов – Химки
 2 : 1
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
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Урал – Рубин
 - : -
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