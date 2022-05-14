Тикнизян о ничьей с «Динамо»: «Сегодня был настоящий футбол без каких-либо автобусов»

Полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян прокомментировал ничью с «Динамо» (3:3) в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ.

«Хотелось бы поблагодарить наших болельщиков, стадион сегодня был забит как никогда. Каждый удачный момент сопровождался овациями. Думаю, это всю команду вдохновило, поэтому мы смогли отыграться. В самом конце еще не забили хороший момент, поэтому впечатления как у меня, так и у всей команды очень положительные. Сегодня был настоящий футбол без каких-либо автобусов. Мне кажется, в первом тайме мы были немного сонные, не хватало агрессии и динамики. Второй тайм уже отличался, мы взяли инициативу в свои руки. Просто медленно вкатывались в игру сегодня. Это дерби, последняя домашняя игра в этом сезоне. Тут слова не нужны, по нам было видно, что матч многое значит», — сказал Тикнизян.

Также футболист рассказал, как относится к тому, что часто получает красные карточки.

«Когда ты приходишь в новую команду, где на тебя возглашают большие надежды, у тебя большой груз ответственности. Происходит такой неудачный момент в карьере, это обескураживает. Где-то даже расстраивает. Но у меня не было выбора, кроме как взять себя в руки и выдать неплохую серию из двух матчей. У меня долг перед нашей трибуной. Я обязан в каждом матче выходить и делать что-то полезное. Слава богу, что последние две игры у меня получилось выделиться», — добавил Тикнизян.

«Локомотив» с 45 очками в 29 матчах занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. В заключительном, 30-м туре РПЛ команда сыграет с «Крыльями Советов».