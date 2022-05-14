Народный артист России и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в разговоре с «СЭ» прокомментировал ничью в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (3:3).

«Игра была замечательная! Это был первый матч за конец сезона, когда промелькнула надежда, что «Локомотив» снова заиграет. Они проявили характер, замены сработали, моменты были красивые. В общем хороший матч сыграли, на закуску. Больше всего мне понравилось, что так сыграли, не имея особой мотивации, а просто потому что это футбол, потому что это свой стадион и свои болельщики», — сказал Баринов «СЭ».

Встреча прошла на «РЖД Арене» в Москве. Железнодорожникам удалось отыграться со счета 1:3 и сыграть в ничью.