Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился эмоциями от матча 29-го тура Тинькофф РПЛ с «Динамо».

«Думаю, что «Динамо» успокоилось во втором тайме. Где-то потеряли концентрацию, где-то упускали передачи за спину. А потом уже чисто психологически начали нервничать, а игроки «Локомотива», наоборот, почувствовали уверенность в том, что могут забить. Открытый, зрелищный, высокоинтенсивный футбол на последних минутах порадовал. Думаю, что эта игра многим понравилась как голами, так и движением футболистов и их желанием», — сказал Булыкин корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

«Динамо» в гостевом матче 29-го тура Тинькофф РПЛ сыграло вничью с «Локомотивом» со счетом 3:3.

Встреча прошла на «РЖД Арене» в Москве. Железнодорожникам удалось отыграться со счета 1:3.