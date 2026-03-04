Вера рассказал о своем актуальном весе

Полузащитник «Локомотива» Лукас Вера ответил на вопрос «СЭ» о физической форме.

«Сейчас я вешу 65 килограмм», — сказал Вера «СЭ»

Ранее вес новичка «Локомотива» Лукаса Веры стал одним из главных поводов для шуток во время зимней паузы в РПЛ. Началось все с видео с первого занятия команды на сборах в Абу-Даби, которое опубликовала пресс-служба железнодорожников. На кадрах заметно, что 28-летний аргентинец привез из отпуска лишние килограммы. 16 января в Telegram-канале клуба появилась фотография Веры на весах: на снимке видно, что вес игрока составлял 68,3 килограмма при росте 164 см.

«Локомотив» объявил о подписании контракта с Верой 17 декабря. До этого аргентинец выступал в РПЛ за «Химки» и «Оренбург».

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