ДоброFON запускает серию благотворительных матчей

Начиная с марта инициативы благотворительной программы ДоброFON в FONBET чемпионате КХЛ, РПЛ, FONBET Кубке России и чемпионате Беларуси по футболу будут объединены общей концепцией — «Давай вместе на Доброматч».

Концепция «Давай вместе» — бонус добра к выбранному футбольному или хоккейному матчу. До начала игры болельщики через социальные сети смогут поучаствовать в розыгрыше билетов на Доброматчи, приобрести мерч и оставить пожертвование на фирменной зоне ДоброFON, расположенной около каждой арены в день встречи. Игроки будут выходить на поле или ледовую площадку в специальных футболках, а во время игры в социальных сетях планируются благотворительные аукционы, а также розыгрыши призов за добрые дела. Кроме того, каждый матч посетят «Послы Добра», среди которых прославленные фигуристы — Алексей Ягудин, Роман Костомаров, Евгения Медведева и другие амбассадоры ДоброFON.

Дебютной точкой на карте проекта от благотворительной программы ДоброFON станет Ростов-на-Дону. 7 марта в чемпионате России «Ростов» на домашнем стадионе примет калининградскую «Балтику». В преддверии Международного женского дня 8 Марта все собранные средства с первого Доброматча пойдут в благотворительный фонд «Женщины за жизнь», выбранный южным клубом.

Следующей после Ростова-на-Дону остановкой проекта станет Уфа. На матче «Салавата Юлаева» и «Металлурга» 11 марта ожидается масштабная благотворительная акция с участием клуба и программы ДоброFON.

Следить за новостями проекта можно в социальных сетях.

Наслаждайся спортом вместе с первым букмекером — регистрируйся в FONBET и получи бездепозитный фрибет до 15 000 рублей