ДоброFON запускает серию благотворительных матчей
Начиная с марта инициативы благотворительной программы ДоброFON в FONBET чемпионате КХЛ, РПЛ, FONBET Кубке России и чемпионате Беларуси по футболу будут объединены общей концепцией — «Давай вместе на Доброматч».
Концепция «Давай вместе» — бонус добра к выбранному футбольному или хоккейному матчу. До начала игры болельщики через социальные сети смогут поучаствовать в розыгрыше билетов на Доброматчи, приобрести мерч и оставить пожертвование на фирменной зоне ДоброFON, расположенной около каждой арены в день встречи. Игроки будут выходить на поле или ледовую площадку в специальных футболках, а во время игры в социальных сетях планируются благотворительные аукционы, а также розыгрыши призов за добрые дела. Кроме того, каждый матч посетят «Послы Добра», среди которых прославленные фигуристы — Алексей Ягудин, Роман Костомаров, Евгения Медведева и другие амбассадоры ДоброFON.
Дебютной точкой на карте проекта от благотворительной программы ДоброFON станет Ростов-на-Дону. 7 марта в чемпионате России «Ростов» на домашнем стадионе примет калининградскую «Балтику». В преддверии Международного женского дня 8 Марта все собранные средства с первого Доброматча пойдут в благотворительный фонд «Женщины за жизнь», выбранный южным клубом.
Следующей после Ростова-на-Дону остановкой проекта станет Уфа. На матче «Салавата Юлаева» и «Металлурга» 11 марта ожидается масштабная благотворительная акция с участием клуба и программы ДоброFON.
Следить за новостями проекта можно в социальных сетях.
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АРХИВ
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|6
|2
|0
|14-7
|20
|
2
|Спартак
|8
|5
|1
|2
|15-7
|16
|
3
|Динамо
|8
|5
|1
|2
|11-8
|16
|
4
|ЦСКА
|8
|4
|4
|0
|12-8
|16
|
5
|Зенит
|8
|5
|0
|3
|16-7
|15
|
6
|Динамо Мх
|8
|4
|0
|4
|14-13
|12
|
7
|Балтика
|8
|3
|2
|3
|12-9
|11
|
8
|Рубин
|8
|2
|5
|1
|11-10
|11
|
9
|Ахмат
|8
|2
|4
|2
|13-11
|10
|
10
|Крылья Советов
|8
|2
|4
|2
|12-13
|10
|
11
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-14
|8
|
12
|Оренбург
|8
|1
|5
|2
|7-10
|8
|
13
|Локомотив
|8
|1
|3
|4
|7-10
|6
|
14
|Акрон
|8
|0
|5
|3
|9-18
|5
|
15
|Родина
|8
|1
|1
|6
|9-21
|4
|
16
|Факел
|8
|0
|3
|5
|6-12
|3
|16.09
|18:30
|Спартак – Факел
|- : -
|16.09
|18:30
|Родина – Рубин
|- : -
|16.09
|20:45
|Балтика – Зенит
|- : -
|16.09
|20:45
|Локомотив – Крылья Советов
|- : -
|17.09
|16:15
|Оренбург – Краснодар
|- : -
|17.09
|18:30
|Ростов – Динамо
|- : -
|17.09
|18:30
|Акрон – Ахмат
|- : -
|17.09
|20:45
|Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|4
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
|
|
Илья Рожков
Рубин
|7
|1
|1
|
|
Герман Онугха
Родина
|2
|1
|0