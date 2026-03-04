Экс-арбитр ФИФА Николаев выступил против внедрения ИИ в футбол

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев в комментарии для «СЭ» порассуждал о возможном внедрении искусственного интеллекта в футбол.

— Возможно ли внедрить искусственный интеллект в футбол?

— Это провокационный вопрос. До недавнего времени футбол вообще был одним из самых консервативных видов спорта. Только недавно стали придумывать новые трактовки. Не вижу никаких способов. Футбол прекрасен своими ошибками: как игровыми, так и судейскими, — сказал Николаев «СЭ».

В матчах 19-го тура РПЛ впервые в истории лиги ВАР вмешивался в каждом из восьми матчей. Всего за тур произошло 16 вмешательств.