Вера о своем весе: «4,5 месяца был без футбола в Аргентине. А там еще и так вкусно...»

Полузащитник «Локомотива» Лукас Вера в интервью «СЭ» ответил на вопрос о своей физической форме.

— Лукас, твои фото с животом на одной из первых тренировок взорвали российские спортивные медиа. Как ты набрал такой вес?

— Я 4,5 месяца был без клуба, находился в Аргентине. Когда не играешь, сложно поддерживать форму и работать с той же интенсивностью и мотивацией. Хотя я старался! Но опять же: одно дело, когда ты понимаешь, что на выходных у тебя матч и нужно быть в тонусе. Совсем другое — когда игр нет. К тому же в Аргентине образ жизни немного отличается от того, что есть в других странах. Еще и так вкусно... Понимаешь?

Но когда на меня вышел «Локомотив», я начал основательно работать над собой. Мы подписали контракт в декабре, и я уже тренировался с большей отдачей. Когда приехал на сборы, что-то успел скинуть. Понятно, что не все — но работаю над этим.

— Какой был рекордный вес?

— В декабре, когда проходил медосмотр, весы показали больше 69 килограммов. На сборах быстро скинул до 67. Сейчас (разговор состоялся 29 декабря. — Прим. «СЭ») — 66,2. Минус четыре килограмма! Осталось еще немного, так как мой игровой вес — 64-65 килограммов.

Вера перешел в «Локомотив» из «Аль-Вахды» 17 декабря. Он подписал контракт с московским клубом до лета 2028 года. До этого в России полузащитник также играл за «Химки» и «Оренбург».