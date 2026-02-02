Вера о своем весе: «4,5 месяца был без футбола в Аргентине. А там еще и так вкусно...»
Полузащитник «Локомотива» Лукас Вера в интервью «СЭ» ответил на вопрос о своей физической форме.
— Лукас, твои фото с животом на одной из первых тренировок взорвали российские спортивные медиа. Как ты набрал такой вес?
— Я 4,5 месяца был без клуба, находился в Аргентине. Когда не играешь, сложно поддерживать форму и работать с той же интенсивностью и мотивацией. Хотя я старался! Но опять же: одно дело, когда ты понимаешь, что на выходных у тебя матч и нужно быть в тонусе. Совсем другое — когда игр нет. К тому же в Аргентине образ жизни немного отличается от того, что есть в других странах. Еще и так вкусно... Понимаешь?
Но когда на меня вышел «Локомотив», я начал основательно работать над собой. Мы подписали контракт в декабре, и я уже тренировался с большей отдачей. Когда приехал на сборы, что-то успел скинуть. Понятно, что не все — но работаю над этим.
— Какой был рекордный вес?
— В декабре, когда проходил медосмотр, весы показали больше 69 килограммов. На сборах быстро скинул до 67. Сейчас (разговор состоялся 29 декабря. — Прим. «СЭ») — 66,2. Минус четыре килограмма! Осталось еще немного, так как мой игровой вес — 64-65 килограммов.
Вера перешел в «Локомотив» из «Аль-Вахды» 17 декабря. Он подписал контракт с московским клубом до лета 2028 года. До этого в России полузащитник также играл за «Химки» и «Оренбург».
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|8-4
|9
|
2
|Зенит
|3
|2
|0
|1
|9-2
|6
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3
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
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4
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
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5
|Динамо Мх
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
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6
|ЦСКА
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
9
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|
10
|Рубин
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
11
|Родина
|3
|1
|0
|2
|4-8
|3
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
14
|Крылья Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
15
|Факел
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|
16
|Акрон
|3
|0
|1
|2
|1-7
|1
|14.08
|17:00
|Оренбург – Локомотив
|1 : 1
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|- : -
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|- : -
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|- : -
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|- : -
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|- : -
|16.08
|17:00
|Крылья Советов – Динамо Мх
|- : -
|16.08
|19:30
|Балтика – Спартак
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|4
|
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Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Артур Гарибян
Родина
|2
|П
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|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
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Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
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Илья Рожков
Рубин
|2
|1
|1
|
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Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
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Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0