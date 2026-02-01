«Локомотив» провел выборы нового капитана в стиле «Последнего героя»

«Локомотив» провел выборы нового капитана команды в стиле реалити-шоу «Последний герой», сообщает пресс-служба клуба.

Клуб опубликовал видео, в котором футболисты пишут имена кандидатов на роль капитана на бумажках и сбрасывают их в кубок, комментируя свой выбор.

Предыдущим капитаном «Локомотива» был Дмитрий Баринов, который в зимнее трансферное окно перешел в ЦСКА.