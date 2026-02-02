Вера о весе: «Увидел фото и подумал — я что, такой жирный?!»

Полузащитник «Локомотива» Лукас Вера в интервью «СЭ» ответил на вопрос, как реагировал на шутки о своем весе.

— Как ты реагировал, когда твою форму начали активно обсуждать в медиа и соцсетях?

— С юмором. В интернете всегда что-то будут писать — я читал все это, видел. Попадались реально забавные вещи. Но многие просто не знают внутренней кухни: мою реальную форму и оптимальный вес. Не отрицаю, что приехал с лишними килограммами. Надо мной подшучивают и в команде, и в семье. Воспринимаю это нормально, никаких проблем.

— Что самое забавное читал о себе?

— Когда увидел фото с неудачного ракурса, подумал: я что, такой жирный?! Но я не такой! Сказалось мое строение тела и особенно манера бега — я всегда чуть наклонен вперед. Из-за этого кажется, что у меня есть живот...

Вера перешел в «Локомотив» из «Аль-Вахды» 17 декабря. Он подписал контракт с московским клубом до лета 2028 года. До этого в России полузащитник также играл за «Химки» и «Оренбург».