Ломовицкий: «Когда играешь против топ-команд, всегда хочешь показать себя как можно ярче»

Полузащитник «Химок» Александр Ломовицкий в интервью «Известиям» признался, что не имеет особого настроя на игры со «Спартаком».

— Есть желание доказать что-то «Спартаку» в очных матчах или оказавшись по итогам сезона выше в таблице?

— Причем тут «Спартак»? Мне в каждом матче хочется показывать себя, приносить пользу своей команде. Но главное, чтобы моя команда побеждала. А личные амбиции — это уже второй вопрос. Хотя понятно, что я хочу все время прогрессировать.

— То есть особого настроя на игры со «Спартаком» нет?

— Конечно, когда играешь против топ-команд, всегда хочешь себя как можно ярче проявить, выйти победителем. Но основная задача — показать себя как можно лучше по итогам всего сезона, а не в одном конкретном матче. Думаю, такая философия у всех команд и футболистов.