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Ломовицкий: «Когда играешь против топ-команд, всегда хочешь показать себя как можно ярче»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Химок» Александр Ломовицкий в интервью «Известиям» признался, что не имеет особого настроя на игры со «Спартаком».

— Есть желание доказать что-то «Спартаку» в очных матчах или оказавшись по итогам сезона выше в таблице?

— Причем тут «Спартак»? Мне в каждом матче хочется показывать себя, приносить пользу своей команде. Но главное, чтобы моя команда побеждала. А личные амбиции — это уже второй вопрос. Хотя понятно, что я хочу все время прогрессировать.

— То есть особого настроя на игры со «Спартаком» нет?

— Конечно, когда играешь против топ-команд, всегда хочешь себя как можно ярче проявить, выйти победителем. Но основная задача — показать себя как можно лучше по итогам всего сезона, а не в одном конкретном матче. Думаю, такая философия у всех команд и футболистов.

Источник: https://iz.ru/1370704/aleksei-fomin/paru-raz-poshutili-o-zasile-spartakovtcev-v-khimkakh-i-zabyli
Александр Ломовицкий
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Ломовицкий рассказал, на что «Химки» могут рассчитывать в этом сезоне
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1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
6
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
9
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
16
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
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29.07 18:00
Урал – Краснодар
 - : -
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Факел – Динамо
 - : -
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Зенит – Локомотив
 - : -
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Сочи – Ахмат
 - : -
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Н. Новгород – ЦСКА
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Кр. Советов – Торпедо
 - : -
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