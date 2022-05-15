Баринов рассказал, что пропустил несколько матчей из-за травмы в сборной

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов в интервью «СЭ» рассказал о травме, из-за которой пропустил матчи с «Краснодаром» и «Рубином». Игру с «Динамо» Баринов начинал на скамейке запасных.

— Ты еще не до конца готов?

— Процентов на 80 уже готов. Вышел на поле с большим желанием. После сборной мучалась с голеностопном. Вчера первый раз за два месяца по воротам бил.

— Что все-таки случилось?

— Нерв защемлен, он не дает делать резких движений.

— Проблема еще есть?

— Процентов на 80 уже нет. Моментами есть. Сейчас у меня самое лучшее состояние за два месяца.

— Сборная не будет собираться. Ты впервые года за два года отдохнешь летом...

— Да, но у нас зимний отпуск хороший. Сейчас, плюс-минус, получится такой же и летом. Последнее время, не получалось летом столько времени отдыхать, сколько представляют нам сейчас.