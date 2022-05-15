Баринов рассказал, что пропустил несколько матчей из-за травмы в сборной
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов в интервью «СЭ» рассказал о травме, из-за которой пропустил матчи с «Краснодаром» и «Рубином». Игру с «Динамо» Баринов начинал на скамейке запасных.
— Ты еще не до конца готов?
— Процентов на 80 уже готов. Вышел на поле с большим желанием. После сборной мучалась с голеностопном. Вчера первый раз за два месяца по воротам бил.
— Что все-таки случилось?
— Нерв защемлен, он не дает делать резких движений.
— Проблема еще есть?
— Процентов на 80 уже нет. Моментами есть. Сейчас у меня самое лучшее состояние за два месяца.
— Сборная не будет собираться. Ты впервые года за два года отдохнешь летом...
— Да, но у нас зимний отпуск хороший. Сейчас, плюс-минус, получится такой же и летом. Последнее время, не получалось летом столько времени отдыхать, сколько представляют нам сейчас.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|19
|7
|2
|65-26
|64
|
2
|Динамо
|29
|16
|5
|8
|52-36
|53
|
3
|Сочи
|29
|16
|5
|8
|49-29
|53
|
4
|ЦСКА
|28
|14
|5
|9
|38-28
|47
|
5
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|40-29
|46
|
6
|Локомотив
|29
|12
|9
|8
|42-39
|45
|
7
|Ахмат
|29
|13
|2
|14
|35-37
|41
|
8
|Кр. Советов
|29
|12
|5
|12
|39-35
|41
|
9
|Ростов
|29
|10
|8
|11
|47-47
|38
|
10
|Спартак
|28
|10
|7
|11
|35-38
|37
|
11
|Н. Новгород
|29
|7
|9
|13
|25-39
|30
|
12
|Химки
|29
|6
|11
|12
|32-46
|29
|
13
|Рубин
|28
|8
|5
|15
|33-51
|29
|
14
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|
15
|Уфа
|29
|5
|12
|12
|27-39
|27
|
16
|Арсенал
|29
|5
|8
|16
|29-57
|23
|13.05
|19:00
|
Сочи – Н. Новгород
|0 : 0
|14.05
|14:00
|
Уфа – Арсенал
|2 : 1
|14.05
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|3 : 3
|14.05
|16:30
|
Ростов – Химки
|2 : 1
|14.05
|19:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|1 : 0
|15.05
|14:00
|
Урал – Рубин
|- : -
|15.05
|16:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|15.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|
|
Федор Смолов
Динамо
|12
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0