Полузащитник «Локомотива» Бека-Бека: «Хотим закончить сезон на позитивной ноте. Отдадим все, что у нас есть»

Полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека в разговоре с «СЭ» подвел итоги встречи 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (3:3).

— Как оценишь ничейный результат в игре против «Динамо»?

— Во втором тайме мы играли намного лучше, чем в первом. У нас были некоторые ошибки, из которых мы сделали вывод. Потом матч пошел лучше. Мы хорошо сыграли — именно поэтому мы вернулись в игру. Это хороший результат для нас. Теперь нам нужно продолжать работать, чтобы закончить сезон на позитивной ноте

— Где искать мотивацию на матч против «Крыльев», в котором ничего не решается?

— В последней игре сезона мы отдадим все, что у нас есть. Конечно, мы хотим выиграть и забрать 3 очка. Без сомнений мы будем выкладываться на полную энергию. Посмотрим, что случится.

Встреча прошла на «РЖД Арене» в Москве. Железнодорожникам удалось отыграться со счета 1:3 и сыграть в ничью.