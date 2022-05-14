ЦСКА может сменить генерального директора по окончании сезона

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев может покинуть клуб после окончания сезона. Одним из кандидатов на замену Бабаеву является Алексей Дуданец из ивановского «Текстильщика».

По всей видимости, ЦСКА продолжит тесное сотрудничество с «Текстильщиком». В данный момент в составе ивановского клуба на правах аренды выступают три игрока: Вадим Карпов, Тигран Аванесян и Гоча Гогричиани.

Перед ЦСКА в нынешнем сезоне стояла задача занять место не ниже второго в чемпионате России и выиграть кубок страны. Ни одна из целей не была достигнута.

В текущем сезоне Тинькофф РПЛ армейцы занимают четвертое место с 47 очками.

В БЕТСИТИ Кубке России ЦСКА проиграл «Спартаку» в четвертьфинале — 0:1.