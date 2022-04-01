Баринов рассказал, что зимой мог уехать в Европу
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов в интервью «СЭ» рассказал, что во время зимнего трансферного окна мог перейти в европейский клуб.
— Ты всегда говоришь: «Я хочу уехать в Европу». Что не получается?
— Много нюансов... Ну, или немного.
— Назови.
— Наверное, большие отступные.
— 15 миллионов евро?
— Примерно так.
— На брифинге сборной ты сказал: «Если футболист хороший, то его и сейчас заберут».
— Реально в это верю.
— Но ты же видишь тотальный запрет всего русского.
— Все равно верю! У нас есть ребята за границей: Саня Головин, Леха Миранчук. Они спокойно играют, тренируются, их никто не прессингует. Если европейскому клубу понадобится русский футболист, они найдут пути, как его забрать.
— Зимой ты мог уехать?
— Процентов на 70 это было реально.
— Что пошло не так?
— Насколько я знаю, клуб хотел арендовать меня на полгода. Я выступал за полноценный трансфер. Недавно звонили с той стороны моему представителю Паше Банатину, говорили, что все в силе на лето, что заберут не в аренду, а полноценным трансфером. Но пока это все разговоры.
— Почему ты не пошел в аренду на полгода? Это же шанс показать себя и заслужить выкуп.
— Думал об этом. Но представь, если бы я не смог сразу начать играть, сел бы на лавку, а у нас должны были быть стыки в марте. Никто не мог тогда предположить, что все так сложится.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|14
|6
|2
|53-23
|48
|
2
|Динамо
|22
|13
|4
|5
|41-24
|43
|
3
|ЦСКА
|22
|13
|3
|6
|32-18
|42
|
4
|Сочи
|22
|12
|2
|8
|35-24
|38
|
5
|Краснодар
|21
|10
|6
|5
|34-21
|36
|
6
|Локомотив
|21
|9
|7
|5
|31-25
|34
|
7
|Кр. Советов
|21
|9
|5
|7
|28-23
|32
|
8
|Ахмат
|22
|10
|1
|11
|29-30
|31
|
9
|Спартак
|22
|7
|6
|9
|24-31
|27
|
10
|Рубин
|22
|7
|4
|11
|29-39
|25
|
11
|Н. Новгород
|22
|6
|6
|10
|20-32
|24
|
12
|Ростов
|21
|5
|7
|9
|33-38
|22
|
13
|Арсенал
|22
|5
|5
|12
|24-46
|20
|
14
|Урал
|22
|4
|8
|10
|13-22
|20
|
15
|Уфа
|22
|3
|9
|10
|19-31
|18
|
16
|Химки
|22
|3
|9
|10
|19-37
|18
|1.04
|19:00
|
Рубин – Химки
|- : -
|2.04
|14:00
|
Арсенал – Ахмат
|- : -
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Уфа
|- : -
|2.04
|16:30
|
Ростов – Н. Новгород
|- : -
|2.04
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|3.04
|14:00
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|3.04
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|3.04
|19:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|12
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|19
|1
|7