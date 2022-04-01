Полузащитник «Локомотива» Баринов рассказал, что зимой мог уехать в Европу

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов в интервью «СЭ» рассказал, что во время зимнего трансферного окна мог перейти в европейский клуб.

— Ты всегда говоришь: «Я хочу уехать в Европу». Что не получается?

— Много нюансов... Ну, или немного.

— Назови.

— Наверное, большие отступные.

— 15 миллионов евро?

— Примерно так.

— На брифинге сборной ты сказал: «Если футболист хороший, то его и сейчас заберут».

— Реально в это верю.

— Но ты же видишь тотальный запрет всего русского.

— Все равно верю! У нас есть ребята за границей: Саня Головин, Леха Миранчук. Они спокойно играют, тренируются, их никто не прессингует. Если европейскому клубу понадобится русский футболист, они найдут пути, как его забрать.

— Зимой ты мог уехать?

— Процентов на 70 это было реально.

— Что пошло не так?

— Насколько я знаю, клуб хотел арендовать меня на полгода. Я выступал за полноценный трансфер. Недавно звонили с той стороны моему представителю Паше Банатину, говорили, что все в силе на лето, что заберут не в аренду, а полноценным трансфером. Но пока это все разговоры.

— Почему ты не пошел в аренду на полгода? Это же шанс показать себя и заслужить выкуп.

— Думал об этом. Но представь, если бы я не смог сразу начать играть, сел бы на лавку, а у нас должны были быть стыки в марте. Никто не мог тогда предположить, что все так сложится.

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