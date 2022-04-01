Игрок «Локомотива» Баринов рассказал, как отказался от употребления алкоголя во время сезона

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов в интервью «СЭ» рассказал, как отказался от употребления алкоголя во время сезона.

— Знаю, что ты не употребляешь алкоголь во время сезона. Откуда это взялось и когда началось?

— В первую очередь ужесточил самоконтроль после травмы «крестов». С августа прошлого года и до декабря не употреблял алкоголь. Наверное, только за неделю до отпуска выпил бокал пива после матча.

— Почему?

— Не знаю. Не то чтобы я поставил ультиматум себе, просто так решил. Сейчас задача — не прикасаться к алкоголю от Нового года до Нового года.

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