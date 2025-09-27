Баринов: «Хочу ли я остаться в «Локомотиве»? Я все сказал руководству»

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о своем будущем.

Что нужно сделать, чтобы я пообщался? Контракт продлить (Смеется.), — сказал Баринов журналистам. Позже футболист поговорил с корреспондентом «СЭ».

— Ты сам хочешь остаться в «Локомотиве»?

— Я все сказал руководству. Когда что-то решится, я обязательно со всеми поговорю. Сегодня болельщиков поздравляю с победой.

— Когда решится?

— Как решится, я поговорю с вами. Я не знаю, — сказал Баринов.

27 сентября гол Баринова принес «Локомотиву» победу над «Рубином» (1:0) в 10-м туре РПЛ. Действующий контракт 29-летнего хавбека с клубом истекает летом 2026 года.