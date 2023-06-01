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Сегодня, 11:30

Карпукас рассказал о штрафе, который заплатил на зимних сборах «Локомотива»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Футболист «Локомотива» Артем Карпукас.
Артем Карпукас.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас в интервью «СЭ» рассказал о штрафе, который заплатил во время зимних тренировочных сборов железнодорожников.

«Если не выполнишь требования по дисциплине, будет штраф. Сейчас идет особый контроль за весом. На сборах часто взвешивались, следили за жировой прослойкой. Там я штраф заплатил. Немного, но все равно неприятно. Не потому, что это денежное взыскание, а потому, что тренер знает, что у тебя лишний вес. Хочется исправиться», — сказал Карпукас «СЭ».

«Локомотив» занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка в 29 матчах.

Полное интервью Артема Карпукаса «СЭ» здесь

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ФК Локомотив (Москва)
Артем Карпукас
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«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 - : -
3.06 17:00
Урал – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 27 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 19 1 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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