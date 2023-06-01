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Сегодня, 11:15

Карпукас — о Дзюбе: «Атмосфера изменилась в лучшую сторону. Он все время говорит, постоянно!»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Футболист "Локомотива" Артем Дзюба.
Артем Дзюба с партнерами по команде.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас в интервью «СЭ» рассказал, как Артем Дзюба помогает команде.

«Атмосфера с приходом Дзюбы изменилась в лучшую сторону, — сказал Карпукас «СЭ». — Он помогает разгрузиться эмоционально, даже когда не все идет хорошо — найдет слова, которые нужны. Своим авторитетом может и напихать. В России он выиграл все, мы должны к нему прислушиваться. У него колоссальный опыт! Он помогает не только в раздевалке, есть и лидерские качества, победный характер — так мы можем переломить игру. Дзюба знает, что сказать. И подает личный пример на поле. Он играл с футболистами высокого уровня. У него есть определенные ожидания от игровых моментов — качества паса, удара, навеса. Когда это не соответствует ожиданиям, Дзюба может высказаться».

Карпукас также отметил, что Артем Дзюба всегда шутит.

«Так и есть. Когда первый раз его на сборах увидел... Он все время говорит. Постоянно! Стеб? По прическе мне все время задает какие-то вопросы. На это я просто улыбаюсь, меня не задевает это», — добавил Карпукас.

В сезоне-2022/23 Дзюба забил 8 голов и сделал 5 результативных передач в 12 матчах за «Локомотив» во всех турнирах.

25 мая 34-летний россиянин подписал контракт с московским клубом до конца июня 2024 года с опцией продления еще на один год.

Полное интервью Артема Карпукаса «СЭ» здесь

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Артем Карпукас
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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