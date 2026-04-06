Нападающий «Спартака» Гарсия согласился с утверждением, что красно-белые «хозяева столицы»

Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия ответил на вопрос «СЭ» о кричалке фанатов красно-белых.

После победы в матче 23-го тура РПЛ над «Локомотивом» (2:1) фанаты «Спартака» спели: «Мы хозяева столицы».

— Фанаты пели, что вы хозяева столицы, согласны?

— Всегда!

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ и набрал 41 очко. «Локомотив» с 44 очками занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ.