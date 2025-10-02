Мантуан — о продлении контракта: «Зенит» значит для меня абсолютно все»

Футболист «Зенита» Густаво Мантуан поделился эмоциями после продления контракта с клубом.

2 октября «Зенит» объявил, что 24-летний бразилец подписал соглашение на пять сезонов — до 2030 года.

— На сегодняшний момент «Зенит» значит для меня абсолютно все. Клуб, который открыл для меня двери в европейский футбол, дал возможность мне и моим близким почувствовать себя как дома с первого же дня. Болельщики здесь приняли меня как родного и на протяжении всех этих лет поддерживали и помогали. Поэтому «Зенит» будет иметь для меня важнейшее значение не только сейчас, но вообще всю мою жизнь! — приводит слова Мантуана пресс-служба клуба.

24-летний бразилец выступает за «Зенит» с 2022 года. В текущем сезоне он провел 12 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Всего на его счету 15 забитых мячей и 15 голевых передач в 116 играх.