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Пиняев — о повышенном внимании СМИ: «Это нужно тем, кто делает на мне рейтинги»

Пиняев рассказал, как столкнулся с повышенным вниманием в медиа
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев в интервью «СЭ» рассказал, как столкнулся с повышенным вниманием в медиа.

— О тебе с 13 лет постоянно пишут в медиа — как не сойти с ума с таким вниманием?

— Старался не придавать значения, практически не давал интервью. Спасибо Николаю Юрьевичу Ларину — он меня оберегал в этом плане, не позволял на меня наваливаться, защищал от этого всего.

Когда повзрослел, уже сам понимал, что нужно делать. Осознал: это нужно не мне, а тем, кто про меня пишет, — из-за рейтингов. Поэтому даже не открывал статьи, у меня другая задача — играть в футбол.

— Что ты имеешь в виду, говоря о рейтингах?

— Обычный пример: у игроков «Крыльев» в интервью постоянно спрашивают про меня, чтобы в заголовке написать, что они думают про Сергея Пиняева. Это просто смешно.

— Ну так не каждый в «Крыльях» был на стажировке в «МЮ».

— Ну и что? Когда вообще была последняя стажировка? Я сейчас футболист «Крыльев Советов», играю в РПЛ. Мало ли где я был... Кто-то, может, в Англию в отпуск летал — и что теперь?

Сергей Пиняев (в&nbsp;центре). «Моя цель — европейский клуб уровня Лиги чемпионов». Интервью Сергея Пиняева

Сергей Пиняев
ФК Крылья Советов (Самара)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

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Торпедо М

 6 1 2
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