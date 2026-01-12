Ахметов — об игре за «Крылья Советов»: «Стараюсь, но жду от себя большего»

Полузащитник «Крыльев Советов» Ильзат Ахметов в комментарии для «СЭ» оценил свою игру в текущем сезоне РПЛ.



«В первую очередь моя задача в «Крыльях Советов» — это получить игровую практику, обрести уверенность, набрать форму. Слава богу, есть такая возможность. Я стараюсь, но жду от себя большего. Хочу еще больше результативных действий. Сейчас уже вполне уверенно себя чувствую, в том числе благодаря тренеру», — сказал Ахметов «СЭ».



В сезоне-2025/26 28-летний Ахметов провел 19 матчей за «Крылья Советов», забил 1 гол и отдал 5 результативных передач.